Roger Muntu (RM Show) laisse la parole aux auditeurs et auditrices pour partager et débattre des sujets socio-culturels. Cette émission est interactive par téléphone. Pour nos sujets hebdomadaires, consulter notre page Facebook Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00
Programmes
-
février 24, 2026
RM Show - Antenne Libre
-
février 17, 2026
RM Show - Antenne Libre
-
février 10, 2026
RM Show - Antenne Libre
-
février 03, 2026
RM Show - Antenne Libre
-
janvier 27, 2026
RM Show - Antenne Libre
-
janvier 20, 2026
RM Show - Antenne Libre