Le programme phare du service francophone dure 30 minutes sur les informations de dernières minutes, des reportages de nos correspondants, des interviews et analyses sur la politique, l’économie, les phénomènes de société et sur la société civile.
Programmes
-
décembre 04, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
décembre 03, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
décembre 02, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
décembre 01, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
novembre 28, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
novembre 27, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30