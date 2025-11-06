- Roger Muntu (RM Show) propose notamment d'écouter de la musique africaine, des articles sur l'actualité Afro Music, des reportages et interviews sur des événements et spectacles africains aux USA ou en Afrique. Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique
Programmes
-
novembre 06, 2025
RM Show -Afro Music et RM Afro Hit-Parade
-
octobre 30, 2025
RM Show -Afro Music et RM Afro Hit-Parade
-
octobre 23, 2025
RM Show -Afro Music et RM Afro Hit-Parade
-
octobre 16, 2025
RM Show -Afro Music et RM Afro Hit-Parade
-
octobre 09, 2025
RM Show -Afro Music et RM Afro Hit-Parade
-
octobre 02, 2025
RM Show -Afro Music et RM Afro Hit-Parade