RM Show -Musique internationale & comedie

Musique internationale / comedie

Roger Muntu (RM Show) Balade musicale dans le monde entier, rions un peu avec de la comédie, interviews des divers artistes avec Roger Muntu (RM Show). Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00

