Roger Muntu (RM Show) Ecoutez toute la musique des îles, Zouk, Reggae, Latino, Soca, Compas et Afro, et interviews de divers artistes avec Roger Muntu (RM Show). Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique
Programmes
-
octobre 10, 2025
RM Show - La Musique de la caraibe
-
octobre 03, 2025
RM Show - La Musique de la caraibe
-
septembre 26, 2025
RM Show - La Musique de la caraibe
-
septembre 19, 2025
RM Show - La Musique de la caraibe
-
septembre 12, 2025
RM Show - La Musique de la caraibe
-
septembre 05, 2025
RM Show - La Musique de la caraibe