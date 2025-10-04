Liens d'accessibilité

Allocution du président Donald Trump devant la session conjointe du Congrès

Vous suivez sur VOA Afrique l'édition spéciale sur l’allocution du président américain Donald Trump devant une session conjointe du Congrès, suivi de la réponse du Parti démocrate.

