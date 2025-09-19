Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30

Le programme phare du service francophone dure 30 minutes sur les informations de dernières minutes, des reportages de nos correspondants, des interviews et analyses sur la politique, l’économie, les phénomènes de société et sur la société civile.
