RM Show - Antenne Libre

Roger Muntu (RM Show) laisse la parole aux auditeurs et auditrices pour partager et débattre des sujets socio-culturels. Cette émission est interactive par téléphone. Pour nos sujets hebdomadaires, consulter notre page Facebook Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00