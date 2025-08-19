Le programme phare du service francophone dure 30 minutes sur les informations de dernières minutes, des reportages de nos correspondants, des interviews et analyses sur la politique, l’économie, les phénomènes de société et sur la société civile.
Programmes
-
août 19, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 18, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 15, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 14, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 13, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 12, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30