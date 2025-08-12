Roger Muntu (RM Show) laisse la parole aux auditeurs et auditrices pour partager et débattre des sujets socio-culturels. Cette émission est interactive par téléphone. Pour nos sujets hebdomadaires, consulter notre page Facebook Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00
Programmes
-
août 12, 2025
RM Show - Antenne Libre
-
août 05, 2025
RM Show - Antenne Libre
-
juillet 29, 2025
RM Show - Antenne Libre
-
juillet 22, 2025
RM Show - Antenne Libre
-
juillet 15, 2025
RM Show - Antenne Libre
-
juillet 08, 2025
RM Show - Antenne Libre