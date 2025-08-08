Le programme phare du service francophone dure 30 minutes sur les informations de dernières minutes, des reportages de nos correspondants, des interviews et analyses sur la politique, l’économie, les phénomènes de société et sur la société civile.
Programmes
-
août 08, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 07, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 06, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 05, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 04, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30
-
août 01, 2025
Le Monde Aujourd'hui Édition de 18h30