Le Monde Aujourd’hui : le discours sur l'état de l'Union de Biden

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

🇺🇸 États-Unis : Biden met en garde contre Trump 🇨🇮 Côte d'Ivoire : Journée des droits des femmes 🎶 Culture : le concert Ferré Gola à Paris Nos présentateurs Alexandrine Holognon, John Lyndon et Jacques Aristide feront le sommaire des actualités africaines, américaines et internationales. Retrouvez-nous tous les jours sur Youtube et notre site à partir de 19h30TU. Nos présentateurs Alexandrine Holognon, John Lyndon et Jacques Aristide feront le sommaire des actualités africaines, américaines et internationales. Retrouvez-nous tous les jours sur Youtube et notre site à partir de 19h30TU.