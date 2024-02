Le Monde Aujourd’hui : l'opposition refuse le dialogue proposé par Macky Sall

No media source currently available

🇸🇳 Sénégal : l'opposition refuse le dialogue sur la présidentielle proposé par le chef de l'État 🇺🇸 États-Unis : primaire républicaine en Caroline du Sud 🎵 La célèbre guitare d'un ex-Beatles retrouvée de 50 ans après Nos présentateurs Alexandrine Holognon, John Lyndon et Jacques Aristide feront le sommaire des actualités africaines, américaines et internationales. Retrouvez-nous tous les jours sur Youtube et notre site à partir de 19h30TU.