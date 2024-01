Le Cameroun tente de développer sa production électrique

De nombreux Camerounais peinent à regarder les matchs de Coupe d’Afrique des nations de football en raison des coupures intempestives du courant électrique alors que le pays compte 6 grands barrages hydroélectriques et une centrale électrique d’une capacité de 201 mégawatts.

"Il y a des moments où nous avons le courant électrique et d’autres pas, lors du dernier match des Lions indomptables on n’avait pas de courant, explique une habitante de Yaoundé, et ça engendre trop de stress, on a peur de rentrer à cause des agressions".

Un autre, sous anonymat, évoque que cette situation peut entraîner des troubles au pays. "Nous supportons à peine cette situation, ça peut dégénérer sur autre chose comme les casses", prévient-il.

A 70 km au nord-est de Yaoundé, le Cameroun a construit un barrage de 420 mégawatt. Les travaux du barrage de Nachtigal ont débuté en 2019. Face au déficit énergétique, le gouvernement a lancé l’entrée en production de la première machine.



"Les tests de fonctionnement de la première machine ont démarré en décembre dernier, les tests sont en train de se poursuivre donc la première machine du barrage hydro électrique de Nachtigal est programmée pour 24 février 2024, les habitants de Yaoundé vont recevoir les premiers mégawatts", rassure Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’énergie.



Trois grands projets d’exploitation du fer à Kribi et Grand Zambi dans la région du Sud, Mbalam dans la région de l’Est ont été annoncés depuis le 31 décembre 2022. Deux ans après, le gouvernement exige des dates de production.

"En termes de date de production, je pense qu’on va charger les premiers bateaux du fer de Mbalam pour exploitation cette année, même chose pour l’exploitation du fer de Grand Zambie et pour le projet piloté par Sino steel, ça sera en 2025", a confié à la presse Fuh Calatus Gentry, le ministre des Mines, de l’industrie et du développement technologique par intérim.

Des infrastructures de transport ferroviaire sont requises pour faciliter l’évacuation de la production minière du pays. Jean Ernest Bibehe, ministre des Transports a annoncé au terme du conseil de cabinet du mois de janvier 2024, "l’investissement, l’exploitation et l’équipement de 540 km de voies ferrées entre Mbalam et Kribi ainsi que la construction d’un terminal minéralier au port en eau profonde de Kribi".



La production de la mine de fer de Kribi devrait procurer plus de 22 milliards de francs par an au Cameroun, tandis que la mise en service du barrage hydro électrique de Nachtigal va accroitre 30% de la production d’électricité du pays.