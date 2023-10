À Votre Avis : les pays-organisateurs de la CAN

Le Maroc organisera la CAN pour la 3e fois en 2025, après 1988 et 2013. Kenya-Ouganda-Tanzanie accueilleront la CAN 2027. Que pensez-vous de ces choix? Quels sont les défis, avantages et inconvénients d'organiser une CAN ? Si votre pays a déjà acceuilli la CAN, quels souvenirs en gardez-vous ?