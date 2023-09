Le monde au secours du Maroc après le séisme ayant fait plus de 2000 morts

De la France aux Etats-Unis, en passant par Israël, des pays du monde entier ont proposé leur aide au Maroc, touché par un séisme dévastateur qui a fait au moins 2.000 morts.

ETATS-UNIS

Le conseiller adjoint à la Sécurité nationale des États-Unis, Jon Finer, a indiqué que son pays avait "fait savoir très clairement au gouvernement marocain être prêt à fournir une assistance significative". "Nous avons des équipes de recherche et de sauvetage prêtes à se déployer" et "nous sommes également prêts à débloquer des fonds au moment opportun pour aider les Marocains à se relever et à faire face à cette horrible tragédie", a-t-il ajouté.

EUROPE

Le président français Emmanuel Macron, qui a évoqué une "tragédie qui nous touche tous", a indiqué que Paris avait "mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile".

Une équipe de pompiers bénévoles français originaires de la région de Lyon (centre-est) est d'ores et déjà arrivée au Maroc dimanche et va participer à des opérations de secours à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech, selon la préfecture. Ils sont accompagnés d'un maître-chien avec son canidé, et apportent environ 300 kilos de matériel.

L'Espagne a annoncé avoir envoyé dimanche une équipe de 56 secouristes au Maroc, après avoir reçu une demande d'aide officielle de Rabat. Un avion militaire A400 a décollé d'une base de Saragosse (nord-est) avec à son bord l'équipe de secouristes à destination de Marrakech pour "aider à la recherche et au sauvetage des survivants", a indiqué le ministère espagnol de la Défense.

La Suisse a proposé de fournir des abris temporaires, du matériel de traitement et de distribution d'eau, des installations sanitaires et des kits d'hygiène. La livraison de ce matériel serait accompagnée par des experts du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA). Le ministère suisse des Affaires étrangères avait indiqué samedi soir ne pas avoir encore reçu de réponse à cette proposition.

La Défense belge a annoncé samedi que le service de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger (B-Fast) était activé pour répondre aux demandes d'aide que formuleront les autorités marocaines (hôpitaux de campagne, mobiles, avec équipements d'intervention en urgence et personnel médical). Aucune demande en ce sens n'a encore été rendue publique.

L'Italie a proposé l'aide de son agence de protection civile et de ses pompiers, tandis que l'Église catholique italienne a envoyé 300.000 euros par l'intermédiaire de Caritas Italie.

Le président italien Sergio Mattarella a souligné samedi la "volonté de l'Italie de contribuer au travail de sauvetage complexe".

La Turquie a proposé samedi l'envoi de 265 secouristes et de 1.000 tentes, sans réponse des autorités marocaines rendue publique à ce stade.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a indiqué que son pays était "prêt à offrir l'aide nécessaire, y compris une équipe de secours", soulignant que "l'ampleur de la tragédie au Maroc est immense".

MOYEN_ORIENT

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé que "l'État d'Israël fournira toute l'assistance possible au Maroc, y compris, s'il le souhaite, une équipe de recherche et de sauvetage".

Son homologue irakien Mohamed Chia al-Soudani s'est aussi dit "prêt à fournir toute forme d'assistance" tandis que le roi de Jordanie Abdallah II a ordonné à son gouvernement "d'apporter toute l'aide nécessaire au Maroc".

Le Qatar avait annoncé qu'une équipe de secours allait partir de Doha samedi soir.

ORGANISATIONS

M. Macron, à la fin du G20 à New Delhi, a signé avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le président des Comores Azali Assoumani actuellement à la tête de l'Union africaine, et les dirigeants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Commission européenne, une déclaration conjointe promettant de "fournir toute l'assistance nécessaire aux besoins urgents de court-terme ainsi qu'aux efforts de reconstruction".

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, basée à Genève, a débloqué un million de francs suisses (1,1 million de dollars) de son Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes afin de soutenir le travail du Croissant-Rouge marocain sur le terrain.

La Croix-Rouge internationale a alerté samedi sur l'importance des besoins à venir du Maroc, avec "24 à 48 heures critiques" et des besoins pour "des mois voire des années".