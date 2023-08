Washington Forum : coup d’État au Gabon

No media source currently available

💬📍💬 #WashingtonForum avec Abdourahmane Dia 👉 Le coup d’état au Gabon qui a mis fin à 14 ans de règne du président Ali Bongo Ondimba et plus de cinq décennies de pouvoir des Bongo. Mercredi, des militaires sont apparus à la télévision pour annoncer la fin du régime et la suspension des institutions, peu après la proclamation des résultats de la présidentielle donnant le président Bongo vainqueur. 🤔 Avec nos invités, nous analyserons le putsch au Gabon, ses causes et ses répercussions au niveau national et dans la région.