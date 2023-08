Le Monde Aujourd’hui : les militaires ouest-africains au Ghana

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Le Monde Aujourd’hui du 18 août 2023 Au sommaire : 🇳🇪 Niger : les militaires ouest-africains se réunissent au Ghana 🇦🇴 43e sommet de la SADC à Luanda ⚽ Finale de la coupe du monde féminine ♯ Willy Dumbo dans Culture Hebdo VOA Afrique vous propose au quotidien un regard nouveau sur l’actualité avec Le Monde Aujourd’hui, un journal télévisé d’une demi-heure qui vous mettra au rythme du monde panafricain, de la RDC au Mali, en passant par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nos présentateurs Alexandrine Holognon, John Lyndon et Jacques Aristide feront le sommaire des actualités africaines, américaines et internationales. Retrouvez-nous tous les jours sur Youtube et notre site à partir de 19h30TU. Nos présentateurs Alexandrine Holognon, John Lyndon et Jacques Aristide feront le sommaire des actualités africaines, américaines et internationales. Retrouvez-nous tous les jours sur Youtube et notre site à partir de 19h30TU.