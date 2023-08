Washington Forum : l'efficacité des sanctions

No media source currently available

💬📍💬 #WashingtonForum avec Alexandrine Holognon 👉 La Cédéao a imposé une série de sanctions au Niger suite au Coup d’Etat qui a renversé le président Bazoum. Ces sanctions ne semblent pas dissuader les auteurs du coup d'Etat qui ont affirmé que le Niger est en mesure de les surmonter. Le Mali et le Burkina Faso ont aussi fait face à des sanctions du bloc régional qui n’ont pas fait fléchir les putschistes. 🤔 Ces sanctions sont-elles efficaces dans les crises en Afrique ? Washington Forum, c'est 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Economie, politique, santé, religion, sports, science, multimédias: nos experts répondent à vos questions en direct, via des Live Remote, Skype, et par téléphone de Dakar à Johannesburg, en passant par le Caire, New York, Paris et Londres. Chaque jeudi à T.U. 1900-1930. Cette émission est diffusée en direct par satellite à l’intention des stations de télévision et radio partenaires de la VOA en Afrique francophone.