Washington Forum : questions autour du groupe paramilitaire Wagner

💬📍💬 #WashingtonForum : le groupe paramilitaire Wagner et les questions qui ont émergé sur son avenir suite à sa rébellion avortée en Russie, le même pays où cette organisation controversée a vu le jour le 1er mai 2014. 🤔 Comment cette mutinerie armée va-t-elle affecter sa présence et ses opérations en Afrique et au Moyen-Orient, de même qu'en Ukraine ? Cette crise est-elle le plus grand défi auquel le président russe Vladimir Poutine vient d’être confronté depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de deux décennies ? Et quid du sort d'Evguéni Prigojine, le patron de Wagner ?