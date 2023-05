Washington Forum : l’avenir du panafricanisme et des organisations régionales

No media source currently available

💬📍💬 #WashingtonForum avec Abdourahmane Dia : l’avenir du panafricanisme et des organisations régionales et panafricaines comme l’UA et la Cédéao 👉 Ce 25 mai est la journée mondiale de l’Afrique, marquant le 60e anniversaire de la création de l’Organisation de l’unité africaine, l’ancêtre de l’Union africaine. Une célébration dans un contexte d’hostilité envers des institutions transnationales, et une remise en cause de leur rôle dans la résolution des problèmes des pays membres. 🤔 Quel rôle et quel avenir pour l’Union africaine dans un continent miné par des crises multiformes ?