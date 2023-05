Washington Forum : l’avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation

No media source currently available

💬📍💬 #WashingtonForum avec Abdourahmane Dia : l’avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. 👉 La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi trois années de pandémie ayant durement affecté le monde de l’emploi. Le patron de l’OIT appelle à une mobilisation pour « remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales afin de créer un avenir plus stable et plus équitable. » 🤔 Quel avenir pour le marché du travail ? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l’emploi salarié et l’explosion de l’auto-emploi et du secteur informel ?