NFL: trois mois après son arrêt cardiaque, Damar Hamlin de retour à l'entraînement

Damar Hamlin, joueur des Buffalo Bills victime d'un arrêt cardiaque durant un match en janvier, a fait son retour à l'entraînement mardi dans l'espoir de reprendre, à 25 ans, sa carrière dans la Ligue américaine de football américain (NFL).



"Ce que j'ai vécu a changé ma vie, mais ce n'est pas la fin de mon histoire, j'ai bien l'intention de rejouer en NFL", a déclaré Hamlin à l'issue de sa première séance d'entraînement depuis plus de trois mois.



"Toute ma vie, j'ai déjoué les pronostics et j'ai bien l'intention de continuer", a insisté le "safety", un poste dans la formation défensive des Bills.



Le 2 janvier, lors d'un match de saison régulière du Championnat NFL, opposant son équipe à Cincinnati, Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque à la suite d'un terrible choc subi en plaquant un adversaire.



Après être resté plusieurs jours dans un état critique, il avait repris connaissance et quitté l'hôpital le 11 janvier.



"Il est de retour avec un bel état d'esprit et il a envie de faire son retour" en compétition, a expliqué le manageur général des Bills Brandon Beane.



"Il a consulté un dernier spécialiste vendredi et tous les spécialistes qu'il a vus l'ont autorisé à reprendre l'entraînement, comme tout autre joueur de retour de blessure", a précisé le dirigeant.



Hamlin qui a fait ses débuts en NFL en 2021, est conscient que ce qu'il a vécu, suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, a marqué les esprits.



"Je suis mort en direct à la TV devant la planète entière (...) Mais être en vie est le plus grand des cadeaux", a-t-il reconnu.



"J'aime ce sport, je veux me prouver à moi et à personne d'autre que je peux revenir. Je veux prouver qu'on peut choisir d'avoir peur ou qu'on peut continuer" à faire ce qu'on aime, a martelé Hamlin.



Son premier entraînement s'est limité à des exercices fonciers et de musculation: "Physiquement, je repars de zéro", a-t-il reconnu.



Son retour a été salué entre autres par le quarterback des Bills Josh Allen: "On est super content de le voir à nouveau parmi nous. C'est un sacré joueur de football", a-t-il rappelé.



Les Buffalo Bills qui, après son arrêt cardiaque ont ajouté un 3, le numéro d'Hamlin, sur leurs maillots, ont passé le premier tour des play-offs en son absence, avant de retrouver Cincinnati au tour suivant et d'être éliminés (27-10).



Le coup d'envoi de la saison 2023 du Championnat NFL sera donné le 7 septembre.