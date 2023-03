Washington Forum : les relations Afrique-France

No media source currently available

💬📍💬 #WashingtonForum avec Abdourahmane Dia : les relations Afrique-France 👉 Emmanuel Macron a prononcé un grand discours sur la stratégie diplomatique et militaire de la France à la veille d’une nouvelle tournée sur le continent. Il se rend au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC, alors que l'influence de la France et des occidentaux est de plus en plus contestée par les présences chinoise et Russe. Mais le patron de l’Elysée refuse de réduire l'Afrique à un "terrain de compétition" et souhaite une relation "équilibrée" avec le continent. 🤔 Quelles perspectives dans les relations entre l’Afrique et la France ?