Washington Forum : les enjeux des élections régionales au Nigeria

💬📍💬 #WashingtonForum avec Abdourahmane Dia 👉 Plus de 93 millions d’électeurs choisissent le président et les parlementaires du pays le plus peuplé d’Afrique. De l’insécurité, avec la persistance des attaques djihadistes et les enlèvements contre rançons dans différents endroits du pays, a l’économie, en passant par la corruption, le chômage, la fuite des cerveaux, les défis sont nombreux. 🤔 Quelle est l’importance de ces élections pour ce géant ouest-africain et la région ? Le Nigeria joue-t-il son rôle de leader régional et continental ?