Tennis: Serena Williams, une dernière mémorable

L’athlète américaine a dit adieu au tennis au terme d’un match exceptionnel le 2 septembre 2022 à l’US Open. Plus de trois heures de combat caractéristique d’une carrière aboutie.

Elle n’aura pas réussi à clore le chapitre de sa carrière par un ultime titre comme son compatriote Pete Sampras en 2002. Mais la dernière sortie de Serena Williams sur un court de tennis restera dans les annales malgré sa défaite 7-5, 6-7, 6-1.

Opposée à la Croate Ajla Tomljanović vendredi 2 septembre 2022 au troisième tour de l’US Open, l’ancienne numéro 1 mondiale qui avait annoncé le mois précédent vouloir se retirer du circuit professionnel, a rappelé à tous pourquoi elle était citée parmi les meilleures athlètes de l’histoire de sa discipline.

Dans un stade Arthur Ashe archi-comble, la plus célèbre des sœurs Williams a tenu le public haleine jusqu’au bout de la nuit, grâce à une prestation digne du temps de sa toute-puissance sur les courts.

Refus d’abdiquer

Après avoir perdu le premier set 5-7, la sextuple vainqueure à Flushing Meadows est revenue très vite dans la partie au terme d’une deuxième manche remportée 7-6 au tie-break. 2h12 minutes venaient alors de s’écouler. Le stade chauffé à blanc par 24 000 spectateurs en demandait davantage.

Hélas, la révolte attendue pour le dernier set de la part de Serena Williams n’aura pas lieu. Notamment à cause d’une Ajla Tomljanović impassible et tout en contrôle malgré un public acquis à la cause de son adversaire. Menée 1-5, cette dernière refuse toutefois d’abdiquer. Le jeu suivant est une succession de balles de match écartées par l’Américaine sur le service de la 46e joueuse mondiale au classement WTA.

Serena va en effet repousser son élimination et sa retraite par ricochet, pendant plus de 15 minutes en mettant son vis-à-vis en échec à cinq reprises. Comme si la joueuse de 40 ans avait retrouvé une seconde jeunesse sous les cris d’encouragement de ses fans.

Sortie avec panache

"Je déteste jouer des adversaires qui n’abandonnent rien", dira plus tard Ajla Tomljanović finalement victorieuse sur sa sixième balle de match. Serena Williams a perdu. Mais sa combativité a réconforté le public fortement mobilisé à chacune de ses sorties durant le tournoi new-yorkais, malgré les coûts exorbitants d’accès aux matchs.

Sitôt après la rencontre, les messages ont afflué de partout. De Michelle Obama à Tiger Woods, tous ont salué le parcours remarquable de celle qui 23 ans plus tôt brandissait son premier US Open et marquait ainsi son empreinte indélébile sur le tennis et au-delà. « Merci Serena. Tu te retires tel que tu es arrivée », a ainsi écrit l’acteur américain Samuel L. Jackson, samedi nuit sur Twitter.

Serena Williams prend donc sa retraite après 27 ans de carrière marquée par 73 titres dont 23 du Grand Chelem, et 319 semaines sur le trône de numéro 1 mondiale. Une décision motivée à l’en croire, par le souhait d’agrandir sa famille.

"Ce fut le voyage le plus incroyable de ma vie", a-t-elle notamment déclaré les yeux larmoyants dans un discours plein d’émotion. Elle a par remercié son père, sa mère et surtout sa sœur Venus, "sans qui elle n’aurait pas été Serena".