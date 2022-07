Paul Kagame, au pouvoir depuis 22 ans, pourrait être encore candidat en 2024

Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont entamé des entretiens mercredi à Luanda dans le cadre d'une médiation conduite par l'Angola, sur fond de tensions croissantes dans l'est de la RDC, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le bureau de M. Kagame a annoncé mercredi dans un tweet qu'il se trouvait à Luanda pour "discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC" .



Il s'agit de la première rencontre entre les deux présidents depuis la "recrudescence des violences dans l'est" de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué de son côté mardi le bureau de M. Tshisekedi dans un communiqué.



Désigné médiateur par l'Union Africaine, le président angolais Joao Lourenço devait rencontrer le président congolais mardi en fin de journée, selon la présidence angolaise.

Les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues depuis des années, à cause notamment des deux guerres qui ont ravagé la RDC entre 1997 et 2003, et dans lesquelles le Rwanda a été fortement impliqué. Elles ont commencé à se dégeler après l'accession au pouvoir de M. Tshisekedi en 2019. Mais la récente résurgence de la rébellion du M23 et l'intensification des combats entre les forces armées congolaises et cette milice ont ravivé les tensions.



Rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013 dans l'est de la RDC, le M23 a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement, ce que Kigali nie. En mai et juin, les attaques attribuées au M23 ont tué plusieurs dizaines de civils. Plus de 170.000 personnes ont été déplacées par les violences.



Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont accordés le mois dernier sur la mise en place d'une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit.