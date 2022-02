Le Monde Aujourd’hui: les Ukrainiens aux Etats-Unis dans la rue

No media source currently available

👋 C'est l'heure de #LMA. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire! ➡️ Toujours pas de solution à la crise ukrainienne, les dirigeants occidentaux multiplient les concertations. Les craintes que la Russie n'envahisse l'Ukraine se font de plus en plus persistantes. ➡️Aux Etats-Unis, les communautés ukrainiennes de certaines grandes villes californiennes sont descendues dans la rue pour des manifestations pacifiques et exprimer leur soutien à leur patrie. ➡️ Comment impliquer les religieux et les chefs traditionnels dans la lutte contre l’extrémisme ? La question était au centre des échanges de la Conférence africaine pour la paix dans le monde qui s’est achevée hier en Mauritanie. ➡️ La culture est également au rendez-vous dans cette édition, avec Janet Jackson donc le documentaire diffusé depuis quelques jours ici aux Etats-Unis, dévoile une part de sa vie privée et de ses rapports complexes avec la notoriété et sa famille.