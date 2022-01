Le Monde Aujourd’hui: tensions entre Russie et Ukraine, le salon de l'auto à Washington DC

No media source currently available

👋 C'est l'heure de #LMA. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire! ➡️ Au Burkina Faso, la junte au pouvoir depuis une semaine a rétabli la Constitution lundi, jour d'une rencontre avec une délégation conjointe de la Cédéao et de l'ONU. ➡️ La tension entre la Russie et l'Ukraine inquiète le Conseil de sécurité de l'ONU alors que Washington intensifie ses efforts pour dissuader Moscou de toute idée d’envahir l'Ukraine. Philip Crowther nous donnera les derniers développement de Kiev ➡️ Plus que 4 équipes dans la course au trophée de la CAN 2021. Yacouba Ouedraogo sera avec nous pour un compte rendu des dernières journées. ➡️ Et puis nous parlerons d'automobile avec le Salon de l'auto de Washington qui a rouvert ses portes ce week-end avec l'arrivée en force des véhicules électriques.