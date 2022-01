Le Monde Aujourd’hui: réaction de Washington sur le Burkina Faso

No media source currently available

👋 C'est l'heure de #LMA. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire! ➡️ Washington suit de près la situation au Burkina Faso et pourrait couper son soutien à Ouagadougou si jamais les militaires maintenaient un des leurs au pouvoir. Déclaration de la plus haute diplomate américaine dans le pays. ➡️ Le variant omicron du coronavirus reste toujours le plus dominant à travers le monde et les laboratoires s’activent pour lui trouver un vaccin spécifique. Le sujet fait débat dans la communauté scientifique. ➡️ Aux Etats-Unis, Stephen Breyer va quitter ses fonctions à la Cour suprême avant les élections de mi-mandat. Joe Biden pourrait nommer une femme noire pour le remplacer. ➡️ En sports, le tableau des quarts de finale de la CAN 2021, affiche complet. Nous en parlons dans le journal de la CAN avec Yacouba Ouédraogo.