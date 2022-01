Le Monde Aujourd’hui: dernier hommage à IBK et CAN 2021

No media source currently available

👋 C'est l'heure de #LMA. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire! ➡️ Reprise du dialogue politique en Côte d’Ivoire. Le gouvernement et l'opposition tentent de maintenir le climat apaisé, après les troubles électoraux de la présidentielle de 2020. ➡️ Le Mali rend un ultime hommage à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, mort cette semaine, un an et demi après avoir été renversé par les militaires. ➡️ En Ouganda, le célèbre écrivain Kakwenza Rukirabashaija, arrêté pour "propos offensants" contre la famille du chef de l’Etat, comparaît au tribunal. Son avocat dénonce de la torture. ➡️ En football, au moment où il est question des tops et flops de la première quinzaine de la CAN au Cameroun, coup de projecteurs ce soir sur une équipe de foot de réfugiées nigérianes. Vous le verrez dans le journal de la CAN avec Yacouba Ouédraogo.