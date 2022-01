Le Monde Aujourd’hui: le Mali appelle à manifester et la CAN 2021

No media source currently available

👋 C'est l'heure de #LMA. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire! ➡️ Au Mali, la junte appelle à manifester contre les sanctions ouest-africaines. Mais le colonel Assimi Goïta se dit ouvert au dialogue, tout en demandant au pays de demeurer calme. ➡️ En RCA, où des combats opposent régulièrement militaires et groupes armés, les rebelles dissimulent de nombreux engins explosifs sur les axes routiers, des mines qui tuent des civils et paralysent l'action humanitaire. ➡️ Le TER est bel et bien en marche au Sénégal! Le trafic passager du train express régional prend graduellement son rythme de croisière. Marie-Yvonne Ngom est l’une des premières conductrices. ➡️ A ne pas manquer non plus les dernières nouvelles de la CAN, la Coupe d’Afrique des nations de football au Cameroun, avec notamment le roi qui piétine : pays favori, l'Algérie a été tenue en échec par la modeste Sierra Leone.