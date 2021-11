Le Monde Aujourd’hui: accord au Soudan et manifestations en RDC

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

👋 C'est l'heure de #LMA. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire! ➡️ Au Soudan, suite à l'accord conclu entre les généraux et le Premier ministre réinstallé Abdallah Hamdok plusieurs hommes politiques détenus depuis le putsch ont été libérés ➡️ En RDC, déploiement en force de la police à Kinshasa pour empêcher la tenue d'une manifestation non autorisée de l'opposition qui proteste contre la politisation de la Céni. ➡️ Après le Kenya et le Nigeria, le secrétaire d’Etat américain était au Sénégal ce week-end pour la dernière étape de sa tournée africaine. ➡️ Et nous irons à New York City à la découverte d’une œuvre d'art unique en son genre appelée The Hug, (le câlin). Son objectif, honorer les personnes touchées par la pandémie de coronavirus.