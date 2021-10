Washington Forum: Quel avenir pour les relations Afrique-France ?

The URL has been copied to your clipboard

Pour la première fois depuis 1973, les chefs d’Etat africains ne seront pas présents à ce sommet. A leur place, Paris a invité des représentants de la diaspora, des acteurs de la société civile et des jeunes, fer de lance de la contestation de ce que beaucoup d’entre eux qualifient de relation paternaliste entre la France et l’Afrique. Mais pour le président français, Emmanuel Macron, l’objectif est d’écouter et de lever les incompréhensions sur la politique et la présence françaises sur le continent. Le sommet de Montpellier met l’accent sur « l’engagement citoyen, l’entrepreneuriat et l’innovation, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture et le sport ». Ce 28e sommet se tient aussi dans un contexte de tension entre Paris et certaines capitales africaines, notamment Bamako et Alger. Que faut-il attendre du sommet de Montpellier ? Quel avenir pour les relations entre la France et l’Afrique ? C’est tout de suite dans Washington Forum.