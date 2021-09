Washington Forum| WAFO L’économie en tête de l’agenda de Biden

No media source currently available

L’administration Biden se prépare à engager un bras-de-fer au Congrès pour faire adopter son plan de 3.500 milliards de dollars qui prévoient d’importants investissement dans des programmes sociaux. Cette semaine, les démocrates ont présenté un projet de réformes fiscales pour lever 3.000 milliards, ce qui devrait permettre de financer une bonne partie du programme social, grâce à une hausse des impôts pour les Américains plus riches et les entreprises. Mais avec une très courte majorité au Congrès, le camp démocrate devra compter sur des modérés comme Joe Manchin qui juge le programme trop cher. Avec un retrait d’Afghanistan difficile et une bataille budgétaire qu’ils ne sont pas encore sûrs de remporter, dans quelle passe se trouvent Joe Biden et les démocrates à un peu plus d’un an des élections de mi-mandat ? Nos analystes tenteront d’y répondre.