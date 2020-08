« Black Panther » n’est plus. L’acteur Chadwick Boseman, premier rôle dans ce film des studios Marvel est mort.

Chadwick avait eu un succès planétaire pour sa performance dans ce film historique Black Panther qui mettait en scène pour la première fois un superhéros noir; Le premier film de super-héros jamais nominé par les Oscars pour le meilleur film, remportant six autres nominations et en remportant trois.

Financièrement aussi le film rencontre un grand succès au box-office dans le monde. C’est l'un des plus gros succès du box-office mondial rapportant 1,3 milliards de dollars de recettes pour un budget de 200 millions de dollars. Il a ainsi battu de nombreux records dont celui du film le plus rentable pour un réalisateur noir. Il est devenu le neuvième film le plus rentable de tous les temps, le troisième film le plus rentable aux États-Unis et au Canada, et le deuxième film le plus rentable en 2018.

Dans son rôle de Black Panther, Boseman a représenté la culture africaine et afro-américaine, il a aussi présenté au monde l’image d’un homme noir fort et posé qui était le chef d’une nation africaine prospère et un super-héros prêt à s’affronter n’importe qui pour défendre son peuple.

D’après ce tweet, il s’est éteint à son domicile de Los Angeles, avec sa femme et ses proches à ses côtés, après avoir lutté pendant quatre ans contre la maladie. Chadwick avait également joué dans « Da 5 Bloods » du realisateur Spike Lee.

Je me rappellerai toujours de sa phrase comme pour m’annoncer la sortie de «Black Panther». Avec lui a Hollywood, California il me confia: “The movie you’re going to see next year is out of this world” (Le film que tu verras l’année prochaine, n’est pas de ce monde).

Paix a son âme et surtout: “Wakanda Forever”