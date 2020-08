Innoss’B aka Tigre signe «Olandi» après «Yopé»

«Yope Remix» a reçu plus de 2 millions de vues sur YouTube dans les 48 premières heures après sa sortie et a été nommé meilleure collaboration aux African Talent Awards 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Est, la chanson a remporté la catégorie Meilleure chanson d'Afrique francophone lors de l'édition 2020 des HiPipo Music Awards, où Diamond Platnumz a également remporté les prix Tanzania Best Act et East Africa Super Hit.

La version originale de la chanson est sortie en août 2019. Elle a valu à Innoss'B une nomination aux BET Awards 2020 dans la catégorie Best International Act, qui a été remportée par le Nigérian Burna Boy.

« Molodoi leader» vient de publier «Olandi», son nouvel opus qui dépasse déjà les 2 millions de vues en quelques jours. On retrouve l’auteur de L’Afro Congo dans les pas de danse de feu Michael Jackson. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent pour féliciter l’artiste et imiter ses pas de danse; sur instagram, Twitter, et YouTube ses fans disent que c’est la chanson de l’été. Tigre est le nouveau petit nom de créateur de l’Afro Congo Une expression Américaine dit : « Go Get Them Tiger! » pour dire "Vas les attraper, tigre!". Bonne chance à l’artiste.

"cliquer sur le lien pour voir la video" ​ https://www.youtube.com/watch?v=QLu6yW56ALg