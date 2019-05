"RM Show" Sujet de la semaine du 27 Mai au 4 Juin 2019

Pas facile de vivre ensemble avec nos différences. On peut être accusé, jugé, condamné ou mis à l’écart à cause de sa couleur de peau, de son handicap, de sa religion, de son homosexualité, etc.

Certains pense que la différence, les différences sont une richesse et pas un danger.

Il convient donc tout d’abord de souligner que toute paix vient de Dieu et que l’homme par ses efforts ne fait que constituer à la réalisation de ses œuvres de paix. Cela est fondamental pour comprendre que nous ne pouvons obtenir la paix entre les religions qu’en nous tournant résolument vers celui qui reçoit toutes nos prières et nos supplications êtes-vous d’accord ? Vos réactions ci-dessous : Laissez vos numéros et commentaires, participez en direct en appelant au 001 202 205 2633 ou au 001 202 619 7925, vous pouvez nous répondre par mail à rmuntu@voanews.com ou envoyez-nous aussi vos messages sur WHATSAPP ou SMS au 001 703 350 3731.

Téléchargez l’application « RM Show VOA » sur google app pour nous écouter et nous suivre en direct sur vos appareils portables. Nous sommes aussi LIVE sur facebook « VOA Afrique »