Une Américaine donne naissance à des bébés via deux utérus différents

Kelsey Hatcher, une Américaine de 32 ans, a récemment donné naissance à deux bébés lors d’un accouchement intervenu en deux jours à travers deux utérus différents. Les deux filles ont vu le jour à dix heures d’intervalle à l’hôpital universitaire d’Alabama à Birmingham (UAB), aux États-Unis, après une vingtaine d’heures de travail combinées.

Roxi est née par voie basse, le 19 décembre 2023 à 19h45. Sa sœur Rebel est quant à elle née par césarienne le lendemain à 6h10 après des contractions intervenues durant l’allaitement du premier bébé.



"Jamais dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions pu planifier une grossesse et un accouchement comme celui-ci", a déclaré la mère déjà porteuse de trois grossesses différentes par le passé. Et pour cause, les chances d’être en état de grossesse dans les deux utérus simultanément sont d'une sur un million, selon le communiqué de l’UAB.

Anomalie congénitale rare

"J'avais déjà pris soin de Kelsey lors de sa troisième grossesse et je savais qu'elle avait un utérus double, mais il n'y avait alors qu'un bébé. Deux dans deux utérus distincts étaient une véritable surprise médicale", a admis la gynécologue obstétricienne, Shweta Patel, professeure adjointe au département d'obstétrique et de gynécologie de l'UAB, évoquant la découverte.



Celle-ci est intervenue quelques semaines après les débuts de grossesse de Kelsey lors d’une échographie de routine. "J’ai eu le souffle coupé. Nous ne pouvions tout simplement pas y croire", a poursuivi la spécialiste.



Les deux utérus de Kelsey Hatcher encore appelés utérus didelphys résultent d’une anomalie congénitale rare diagnostiquée chez elle à 17 ans. À en croire l’hôpital universitaire d’Alabama, cette malformation touche 0,3 % des femmes dans le monde, et est susceptible d’entraîner des difficultés à concevoir et une augmentation du risque de fausses couches.

Des jumelles fraternelles

Cette incertitude a conduit Shweta Patel à solliciter les services de ses collègues en médecine maternelle et fœtale afin de mener l’accouchement à bien. D’autant que l’UAB dit n’avoir jamais eu à planifier une telle opération auparavant.



"Dans une grossesse gémellaire classique, les jumeaux partagent un utérus, ce qui peut limiter l'espace dont dispose chacun, rendant une naissance prématurée ou précoce fortement possible. Les bébés de Kelsey avaient chacun leur propre utérus, leur propre sac gestationnel, leur placenta et leur cordon ombilical respectif. Cela leur permettait d'avoir plus d'espace pour grandir et se développer", a déclaré Richard O. Davis, professeur à la Division UAB de médecine maternelle et fœtale.



Ce dernier indique que Roxi et Rebel devraient être considérées comme des jumelles fraternelles. C’est-à-dire deux sœurs ayant partagé le même environnement de grossesse sans être nées au même moment. Selon la BBC, une femme bangladaise avait accouché en 2019, de deux bébés à 26 jours d’intervalle via deux utérus distincts.