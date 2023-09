Polémique autour de la tenue vestimentaire au Sénat américain

Exit les costumes-cravates, les robes et autres tailleurs. Désormais, shorts, baskets et sweats à capuche sont acceptés. Cette semaine, le Sénat américain a mis fin à l'obligation non écrite de porter une tenue formelle en son enceinte.



"Les sénateurs sont libres de choisir leur tenue au Sénat. Pour ma part, je continuerai à porter un costume", a déclaré Chuck Schumer, leader de la majorité démocrate au Sénat, dans une déclaration transmise au site d’information Axios, le dimanche 17 septembre 2023.

Aucune explication officielle n'a été donnée pour cette décision, relayée au sergent d'armes. Depuis des décennies, celui-ci s'assure notamment du respect d'un dress code informel, excluant en particulier les tenues décontractées pour les élus dans l'hémicycle.

Réactions en cascade

Même si cette règle n'était pas formellement énoncée, elle était largement respectée. Beaucoup estimaient que s'habiller formellement était une manière de montrer du respect pour la vénérable institution qu'est le Sénat.



Cette brisure avec la tradition a rapidement déclenché une avalanche de critiques, surtout parmi les républicains, connus pour leur conservatisme. Marjorie Taylor Greene, élue de Géorgie et proche de l'extrême droite, a qualifié cette décision de "honteuse".





"Ce n'est pas si difficile de mettre une veste et une cravate. Le port du pantalon est essentiel, non optionnel", a commenté Mike Lee de l'Utah sur X (anciennement Twitter). Susan Collins, sénatrice du Maine, a plaisanté sur le fait qu'elle pourrait désormais se rendre au Sénat "en bikini".

John Fetterman pointé du doigt

Certains critiques considèrent cette décision comme un geste de Schumer envers son homologue démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman. En effet, ce dernier, élu lors des récentes élections de mi-mandat, est connu pour sa préférence pour les sweat-shirts et les shorts amples.



"Le Sénat vient de revoir son dress code simplement parce qu'un élu de Pennsylvanie préfère des tenues décontractées. Il opte pour des sweat-shirts, des sweats à capuche et des shorts. Nous devons élever nos normes, pas les diminuer", a déclaré le gouverneur de Floride et prétendant à l'investiture républicaine pour la présidentielle, Ron DeSantis.



Les reproches ne s'arrêtent pas au monde politique. Le Washington Post a affirmé, dans un éditorial du 9 septembre 2023, que "le Sénat américain ne convient pas à un code vestimentaire décontracté".