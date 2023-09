L’âge avancé des leaders politiques américains suscite des inquiétudes

La séquence, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, s'est produite le mercredi 30 août 2023 dans le Kentucky, État d'origine de Mitchell McConnell. À 81 ans, il est le chef du parti républicain au Sénat et figure parmi les politiciens les plus influents du pays.



Sollicité par un journaliste sur son désir de se présenter à nouveau en 2026, à la fin de son mandat actuel, il semble perdre ses moyens. Pendant une trentaine de secondes, il reste immobile, les yeux écarquillés, créant une atmosphère de stupeur parmi l'audience.

24 heures plus tard, son équipe transmet à la presse un rapport médical affirmant que le Sénateur est "médicalement apte à poursuivre ses obligations". Son entourage a par la suite minimisé cet incident.

Des incidents qui se répètent

Ce moment rappelle un autre événement similaire impliquant le même sénateur. En effet, il avait eu un épisode d'absence en plein discours au Capitole le 26 juillet dernier. Son médecin explique : "Les vertiges occasionnels sont fréquents lors de la convalescence après une commotion cérébrale".



McConnell avait subi une commotion à la suite d’une chute à Washington en mars. Joe Biden, le président, a commenté le 31 août 2023 : "J'ai discuté avec lui. Il est toujours le même", ajoutant qu'il n'était pas préoccupé par la capacité de McConnell à exercer ses fonctions.

Cependant, cet élan de solidarité du président envers son ancien collègue ne dissipe pas le malaise de voir un personnage public en difficulté. D'autant que Biden a lui-même connu des chutes en public et des moments d'éloquence vacillante.

Des figures politiques vieillissantes

Certains mettent ces incidents sur le compte de la santé fragile liée à l'âge avancé des acteurs concernés. Nombre de vétérans dominent la scène politique américaine. À 80 ans, le président actuel, déjà le plus âgé à occuper le bureau ovale, vise un second mandat.



Selon un sondage d'Associated Press publié le 28 août 2023, 77% de l'opinion publique (69% des démocrates et 89% des républicains) estiment qu'il est trop âgé pour ce rôle. Donald Trump, son probable adversaire et seulement trois ans son cadet, est jugé trop vieux par 51% des électeurs (71% des démocrates et seulement 28% des républicains).

Au Sénat, où l'âge médian est de 65 ans (contre 39 pour la population générale), la sénatrice californienne Dianne Feinstein, 90 ans, est également sous les projecteurs en raison de ses absences fréquentes.

"Quand réaliseront-ils qu'il est temps de se retirer ? Le refus de certains membres âgés du Congrès de partir n'est ni un souci démocrate ni républicain. C'est un problème du Congrès", a souligné l'ancienne ambassadrice de l'ONU et candidate à la nomination républicaine, Nikki Haley, 51 ans, sur CBS.