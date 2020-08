VOA60 Afrique du 5 août 2020

No media source currently available

En Côte d'Ivoire, plus de 900.000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales cette année, portant le nombre total d'électeurs inscrits à 7 millions et demi avant l'élection présidentielle d'octobre. Auparavant, la CEI avait estimé que cinq millions d'Ivoiriens n'étaient pas inscrits. En Afrique du sud, plus de 24.000 membres du personnel de santé ont été infectés par le Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars et 181 en sont morts selon le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkwize. Les syndicats ont mis en garde sur la sécurité du personnel dans les hôpitaux ainsi que sur le nombre et la qualité des équipements de protection. La société civile centrafricaine maintient son appel pour une journée ville morte mercredi à Bangui, afin de protester contre la décision de réinstaller le chef rebelle Ali Darassa à Bambari. Une manifestation jugée inopportune par le Premier ministre Firmin Ngrebada Le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a condamné l'attaque ce week-end d'un camp de déplacés dans le nord du Cameroun, au cours de laquelle 17 civils ont été tués et 16 autres blessés, selon un bilan officiel de l'armée. Le nord du Cameroun, frontalier avec le Nigeria, est la cible d'attaques meurtrières du groupe jihadiste Boko Haram depuis 2013.