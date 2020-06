Vatican: des catéchistes femmes oui, mais des hommes indispensables

Le nouveau "Directoire pour la catéchèse", qui n'avait pas été modernisé depuis 23 ans, décline les qualificatifs classiques de l'Eglise sur les femmes, qui font pourtant bondir régulièrement les féministes catholiques.

"Les femmes jouent un rôle précieux dans les familles et les communautés chrétiennes, offrant leurs services en tant qu'épouses, mères, catéchistes et employées", peut-on lire. Elles ont "comme exemple Marie" et "dans leur vie elles incarnent l'image de la maternité".

Mais l'ouvrage de 200 pages, destiné avant tout "aux évêques", n'entend pas laisser le champ libre aux seules femmes catéchistes "dont le nombre est d'une importance considérable".

"Apprécier la sensibilité spécifique des femmes en catéchèse ne signifie pas occulter la présence tout aussi significative des hommes", car elle s'avère "indispensable", "à la lumière des changements anthropologiques", précise le document.

"Pour une croissance humaine et spirituelle saine, on ne peut se passer des deux présences, féminine et masculine", ajoute encore le manuel pratique approuvé par le pape François, qui met en exergue le rôle "irremplaçable" des catéchistes hommes "auprès des adolescents et des jeunes".

Le pape François pousse pour une plus grande place des laïcs et des femmes au sein des institutions de l'Eglise. Mais il se montre plutôt réticent à leur ordination ou leur accès au diaconat féminin.

Le diaconat est actuellement réservé aux hommes dans l'Eglise catholique. Les diacres sont ordonnés pour prononcer le sermon à la messe, célébrer baptêmes, mariages et funérailles.

Certaines religieuses arguent ouvertement que la présence des femmes à tous les niveaux dans la très masculine Eglise catholique est rendue d'autant plus nécessaire par le contexte dévastateur des scandales d'abus sexuels perpétrés par le clergé.

Ce thème devenu fondamental pour la survie de l'institution figure également dans le livre publié jeudi. "L'Eglise attire l'attention sur la nécessité de veiller avec détermination" pour que "soit garantie à chaque personne, en particulier aux mineurs et aux personnes vulnérables, un protection absolue contre toute forme d'abus".

Le texte aborde en outre parmi de nombreux autres thèmes, le grand défi de "la culture numérique".