Trump évoque un report de l'élection présidentielle prévue en novembre

Le président américain Donald Trump a évoqué jeudi, pour la première fois, un possible report de l'élection présidentielle, mettant en avant des risques de fraude liés selon lui à l'épidémie de Covid-19.

"Avec le vote par correspondance (...) 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire", a-t-il tweeté.

"Ce sera une véritable honte pour les Etats-Unis. Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité???", a-t-il ajouté.

Selon le quotidien The Hill, la date de l'élection ne peut être modifiée que par le Congrès. D'après les lois fédérales, la présidentielle américaine a lieu tous les quatre ans, le mardi suivant le premier lundi de novembre.

Notant que "rien ne prouve que le vote par correspondance contribue à une fraude généralisée", le journal suggère que le président est plutôt motivé par la peur de ne pas être réélu. Le président sortant est "très en arrière dans les sondages" face au candidat démocrate Joe Biden, écrit le journal.

Dans une tribune publiée jeudi, John Harris, le fondateur de l'influent journal Politico, écrit qu'il serait peut-être préférable pour le président Trump de tout simplement démissionner plutôt que de faire face à une défaite écrasante.

Tom Udall, un sénateur démocrate du Colorado, a aussitôt attaqué le président via son compte Twitter. "Le fait même de suggérer une report de l'élection est un affront sérieux et effrayant qui va à l'encontre du processus démocratique. Tous les membres du Congrès - et de l'administration - devraient le dénoncer", a-t-il écrit.