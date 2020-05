Verdict le 19 mai pour un journaliste béninois détenu à cause d'une série de tweets sur le procureur

La condamnation pour "harcèlement" du journaliste béninois Ignace Sossou pour une série de tweets portant sur l’intervention du procureur de la république lors d’un débat sur les"fake news" organisé par Canal France International provoque l’indignation des journalistes.

Le 19 décembre 2019, M. Sossou, collaborateur du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), avait été arrêté à son domicile par la police béninoise.

Après quatre jours de garde à vue et une perquisition chez lui, il comparaît lors d’un procès rapide puis est condamné à 18 mois de prison ferme.

Pour l'Union des professionnels des médias présidée par Zakiath LAtoundji, "cette condamnation est une violation des droits les plus élémentaires du journaliste au Bénin".

"Face à cette situation, nous dénonçons la condamnation et surtout ce type d'interpellation. C'est à croire que les professionnels des médias sont devenus des bandits de grand chemin. Ce sont des situations que nous déplorons et dénonçons", a déclaré Zakiath LAtoundji​ à VOA Afrique.

La veille de son arrestation, le journaliste avait posté sur les réseaux sociaux des propos attribués au procureur Mario Metonou, intervenant lors d’un forum organisé à Cotonou par Canal France International (CFI) sur les "fake news".

Le procureur accuse le journaliste d’avoir sorti ses propos de leur contexte et lui enjoint, épaulé par les équipes de CFI, de supprimer ces publications. Ce qu'a refusé Ignace Sossou, prenant une telle injonction comme une violation de ses droits.

Le journaliste a été jugé coupable de "harcèlement par le biais d’une communication électronique", délit instauré dans le Code sur le numérique, en son article 550, alinéa 1 qui parle de harcèlement sur les réseaux sociaux.

CFI, qui organisait le séminaire du 18 décembre 2019, avait écrit dans un courrier qu’elle "se distanciait de ces publications sur Facebook et de ce type de pratiques qui manquent de toute déontologie et donnent un mauvais nom à la profession dans son ensemble", avant de se raviser plus tard dans une seconde lettre, appelant à la libération du journaliste.

Pour les journalistes béninois , "le procès est une farce et démontre une intention de nuire et de bâillonner une presse toujours à la recherche de ses marques". Pour preuve, les journalistes qui ont accepté de se prononcer sur le sujet ont préféré garder l'anonymat.

"Voilà un procès où aucun élément matériel, aucune preuve n'a été portée à la charge d'Ignace Sossou. Lors du procès, l'accusation s'est juste contentée de dire que le plaignant a reçu une détresse émotionnelle du fait des publications des journalistes", estime ce journaliste.

Ce procès révèle au grand jour les réalités d'une profession livrée à elle-même en matière de défense des droits de ses acteurs. Pour certains, "les associations faîtières mènent leur combat à la tête du journaliste dans le pétrin".

Avec le code sur le numérique, le journaliste béninois se retrouve limité dans sa profession. "Les critiques sont légion\ sur cette presse qui fait plus de la propagande, de la communication et qui semble oublier qu'elle détient le 4e pouvoir", lance un autre journaliste.

Le tribunal rendra son verdict le 19 mai 2020, date à laquelle Ignace Sossou pourrait être libéré ou contraint à purger les 18 mois auxquels il avait été condamné au cours du premier procès.