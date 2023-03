Un avion russe pulvérise un drone américain en mer Noire (Pentagone)

"Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a précisé le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique.



Un porte-parole de la Maison Blanche a dénoncé un "acte irréfléchi" après qu'un avion de chasse russe a percuté mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a noté qu'il n'était pas "inhabituel que des avions russes interceptent des appareils américains au-dessus de la mer Noire" et c'est d'ailleurs arrivé "ces dernières semaines", a-t-il souligné.



"Mais (cette interception) est remarquable parce qu'elle était dangereuse et non-professionnelle, irréfléchie en réalité, et parce qu'elle a causé la perte de notre appareil", a-t-il déclaré. C'est "la première fois" qu'une telle interception a pour résultat qu'un appareil américain s'abîme en mer, a-t-il précisé. Le président américain Joe Biden a été informé en détail dans la matinée, a assuré le porte-parole.



Le département d'Etat américain a "l'intention de contacter des responsables russes et de leur communiquer directement notre préoccupation", a encore dit John Kirby. "Si le message que (les Russes) veulent envoyer est de nous dissuader de voler et d'opérer dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire, alors ce message sera un échec, parce que cela n'arrivera pas", a-t-il affirmé.



"La mer Noire n'appartient pas à une nation en particulier et nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité nationale dans cette partie du monde", a insisté le porte-parole. Un avion de chasse russe Su-27 a percuté mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, a fait savoir l'armée américaine.



"Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a précisé le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique. La mer Noire est une zone très surveillée par l'Otan depuis le début de la guerre en Ukraine.