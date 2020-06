Tois policiers kényans arrêtés pour avoir battu et traîné une femme derrière une moto

Sur cette vidéo d'une minute et demie, prise mercredi dans le sous-comté de Kuresoi South, au nord-ouest de Nairobi, on voit un agent de police conduisant une moto derrière laquelle la femme est attachée et traînée au sol, tandis qu'une autre personne la fouette. Son pantalon finit par glisser, la laissant à demi-vêtue.

La femme était accusée de s'être introduite dans la maison d'un agent de police, selon une source au sein de l'Autorité indépendante de contrôle de la police (IPOA).

"Trois officiers ont été arrêtés hier", a déclaré dans un communiqué la Direction des investigations criminelles. "Les suspects sont en garde à vue, participant aux investigations sur ce dossier", ajoute-t-elle.

L'IPOA a également publié un communiqué confirmant qu'elle avait lancé une enquête.

Environ 200 personnes ont manifesté lundi dans le bidonville de Mathare à Nairobi pour protester contre les violences policières, dans un pays où elles ont déjà coûté la vie à 15 personnes depuis l'instauration d'un couvre-feu destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

La police kényane est régulièrement accusée par les organisations de défense des droits humains d'utilisation excessive de la force et d'exécutions extrajudiciaires.