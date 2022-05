Les foyers améliorés pour lutter contre le réchauffement climatique au Togo

Pratique et simple d’utilisation, ce qu’on appelle un foyer amélioré permet une cuisson rapide, un gain en énergie qui est aussi économique d’après Sylvie, une Togolaise.

"C’est un foyer qui est adapté à notre situation économique. Il est efficace, il ne salit pas. Je cuisine sur le carreau mais tu ne verras aucune cendre. C’est propre, économique, résistant", explique-t-elle.



Le modèle que Sylvie utilise a la particularité de n’être alimenté que par des résidus de charbon recyclé. Son concepteur est le Togolais Édouard Akakpo-Lado. Son foyer amélioré, le "foyeco", est issu d’une technologie avancée.



"Le foyeco est équipé d’un ventilateur qui remplace l’éventail. Ce ventilateur est alimenté avec un chargeur de 12 volts ou un panneau solaire pour ceux qui sont dans les milieux ruraux", précise-t-il.

Moins polluants grâce au peu de fumée qu’ils dégagent lors de la cuisson, les foyers améliorés contribuent à diminuer le besoin en bois, et la quantité des gaz émis lors de la cuisson – précisément ceux qu’on appelle les polluants atmosphériques de courte durée. Ils permettent donc de lutter contre le changement climatique.

Ces foyers sont de plus en plus recommandés en lieu et place des foyers traditionnels très gourmands en énergie et qui gaspillent beaucoup de bois et de charbon selon Jérémie Fontodji, spécialiste du secteur



"Un foyer amélioré permet de réduire jusqu’à 50% de la consommation du bois, voire plus", détaille-t-il. "Quand on réduit la consommation du bois, on réduit aussi la pression sur les ressources forestières. Et comme ce sont ces ressources forestières disponibles qui captent le CO2 dans l’atmosphère, cela constitue un moyen de lutte énorme de lutte contre le changement climatique."



Jérémie Fontodji précise également qu’outre les foyers améliorés, il existe d’autres moyen de lutter contre le changement climatique.



"Il y a d’autres combustibles qu’on peut utiliser, comme le charbon écologique qu’on peut produire à partir de déchets comme les résidus agricoles, au lieu d’aller couper du bois dans les forêts. On peut aussi utiliser ces déchets agricoles pour faire de la pyrolyse pour produire du biogaz. Il y a des foyers adaptés pour cela", énumère-t-il.