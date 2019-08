Ticad 7 : l'Afrique francophone très demandeuse d'investissements japonais privés

Sénégal, Bénin et autres pays africains francophones doivent être vus comme un espace privilégié d'investissement en Afrique, ont insisté mercredi des ministres de ces Etats en visite au Japon dans le cadre de la conférence Ticad 7.

Les dirigeants africains présents à cette 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 7) se montrent décidés à parler "business" avec le secteur privé nippon, et non plus d'"aide" avec les établissements publics.

"Il est grand temps que le financement privé prenne la relève" du secteur public. Nous voulons favoriser les partenariats public-privé", a insisté Amadou Hott, ministre de l'Economie du Sénégal, devant un parterre d'investisseurs japonais.

"Le Bénin comme le Sénégal sont des portes d'entrée vers l'ensemble de l'Afrique", a expliqué son homologue du Bénin, Romuald Wadagni, les deux vantant les mérites de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa, 8 Etats).

Après des réformes concernant le travail (afin de réduire les périodes de grève), et rendre l'énergie disponible, "nous pensons que les conditions sont créées pour faire venir des industries de transformation", a assuré M. Wadagni.

"Le Bénin est stable et sûr, nous sommes disposés à faire des affaires et décidons rapidement, il y a de nombreuses opportunités", a affirmé le ministre béninois.

"Idem pour le Sénégal", a renchéri son homologue sénégalais.

Les deux pays ont un même objectif: transformer leur production sur place, ce qu'ils ont commencé de faire mais veulent accentuer, si possible avec l'aide d'industriels et investisseurs étrangers.

"Nous sommes ouverts à tous les pays et nous croyons aux transferts de technologies. Le Japon peut nous aider à former nos jeunes, nous apporter des techniques, on peut travailler ensemble au moment où la Ticad est de plus en plus tournée vers le secteur privé, c'est très bien, ça tombe au bon moment", a souligné M. Hott.

"Notre objectif est que deux tiers de ce que nous produisons soit transformé sur place", a pour sa part précisé M. Wadagni.

Le Bénin a déjà conclu des projets avec le monde des affaires japonais, notamment avec la maison de commerce Marubeni et la Banque japonaise de développement international (JBIC), pour la création d'une usine de transformation de coton. "On n'aurait pas pu le faire il y a un an, car nous n'avions pas encore mené les réformes nécessaires, mais désormais les conditions sont créées", a précisé le ministre Wadagni.

Le Sénégal, lui, veut, entre autres, transformer son arachide sur place au lieu de l'exporter brut.

La Ticad 7 se tient jusqu'à vendredi à Yokohama en banlieue de Tokyo.

