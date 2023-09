Tentative de putsch au Burkina: quatre officiers interpellés

Le parquet militaire "sur la base de dénonciation digne de foi, faisant état d'un complot contre la sûreté de l'Etat en cours et mettant en cause des officiers (...) a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés", a indiqué le magistrat militaire Ahmed Ferdinand Sountoura dans un communiqué consulté jeudi par l'AFP. Selon ce texte, "quatre officiers" ont été interpellés et "deux sont en fuite".

Jeudi, les rues de la capitale Ouagadougou étaient calmes, sans dispositif sécuritaire particulier, selon un journaliste de l'AFP. Le gouvernement avait affirmé mercredi soir qu'une "tentative avérée de coup d'Etat a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè".



Il assurait également vouloir faire "toute la lumière sur ce complot" tandis que le parquet militaire a de son côté lancé un appel à témoigner, "au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation".



En décembre 2022, le parquet avait déjà dénoncé une tentative de déstabilisation du régime et annoncé des arrestations de militaires. Mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutiens du capitaine Traoré, pour le "défendre" face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux.

"Détermination"

"Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l’adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée", avait déclaré le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, mercredi, sur X (ex-Twitter). Le média français Jeune Afrique, qui avait publié deux articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabè, a été suspendu lundi par le gouvernement.



Ces tentatives de déstabilisation présumées surviennent presqu'un an jour pour jour après sa prise de pouvoir, lors d'un putsch le 30 septembre 2022, le deuxième en huit mois.Il avait notamment invoqué la dégradation de la situation sécuritaire pour justifier ce coup d'Etat, le deuxième en huit mois dans ce pays miné par les violences jihadistes sanglantes sur une grande partie de son territoire.



Les attaques ont notamment lieu dans la zone des "trois frontières", que le Burkina partage avec le Niger et le Mali, deux pays également dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'Etat. Ces trois pays ont signé plus tôt ce mois-ci une charte établissant une alliance "de défense collective et d'assistance mutuelle", créant l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

Depuis 2015, ces violences ont fait au seul Burkina plus de 17.000 morts et plus de deux millions de déplacés internes.



Le gouvernement burkinabè a annoncé la semaine dernière qu'au 31 août 191.937 personnes déplacées étaient retournées dans leurs localités respectives dans plusieurs régions du Burkina, en vantant une reconquête de localités jadis occupées par des groupes jihadistes.



En dépit de ces actions, les attaques attribuées aux groupes jihadistes liés à Al-Qaida et l'Etat islamique se poursuivent régulièrement sur la quasi-totalité du territoire burkinabè..